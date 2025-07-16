Бронзовый олимпийский призер из Норвегии погиб от удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады-2010 норвежский лыжник-кроссмен Эудун Гренвольд погиб в возрасте 49 лет из-за удара молнии, сообщает NRK. У спортсмена остались жена и трое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark J. Terrill / AP Фото: Mark J. Terrill / AP

Молния ударила в хижину господина Гренвольда во время его отдыха за городом. Спортсмена доставили в больницу, но через пару дней он умер. О смерти лыжника объявила в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) его жена. «Несмотря на то, что тебе быстро оказали помощь и доставили в больницу, ты скончался от полученных травм прошлой ночью. Санна, Сельма, Уильям и я будем носить тебя в своих сердцах», — написала она.

Господин Гренвольд начал свою карьеру в горнолыжном спорте. В 2003 и 2004 годах он получил золотую медаль чемпионата Норвегии по горным лыжам. Спортсмен начал заниматься ски-кроссом в сезоне 2004/05. Через два года он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и победу в Кубке мира. В 2010 году он стал бронзовым призером на Олимпиаде в Ванкувере.