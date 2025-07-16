Свекла за неделю подешевела на 7,2%

Инфляция в России с 8 по 14 июля составила 0,02%, следует из данных Росстата. За прошлую неделю с 1 по 7 июля ее показатель достиг отметки 0,79%.

Потребительские цены с конца июня увеличились на 0,81%, с начала года — на 4,61%.

Овощная продукция подешевела на 2,3%, передает Минэкономики (.pdf). За неделю сильнее всего снизились цены на свеклу (7,2%), картошку (5,9%), огурцы (5,5%) и белокочанную капусту (5,3%). В сегменте непродовольственных товаров продолжили снижаться цены на одежду и обувь (по 0,2%).