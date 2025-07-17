Аналитики ждут инфляции в 4% лишь в 2028 году

Перед заседанием совета директоров Банка России по ставке 25 июля регулятор опубликовал два ключевых документа для принятия решения о ДКП — мониторинг деловой активности предприятий и опрос макроэкономистов.

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В розничной торговле средний прогноз роста цен на ближайшие три месяца в годовом пересчете составил 6,8% против 6,5% в июне, в экономике в целом — 4,9% против 4,6% месяцем ранее, отмечают аналитики телеграм-канала «Твердые цифры», фиксируя риск ускорения потребительской инфляции. Наиболее заметный подскок ценовых ожиданий наблюдается в электроэнергетике и водоснабжении, что связано с индексацией тарифов ЖКХ. Однако несмотря на этот первый за полгода всплеск ценовых ожиданий компаний (см. график), по данным ЦБ, деловая активность продолжает ослабевать, а отпускные цены в промышленности и строительстве остаются относительно стабильными.

Мониторинг предприятий фиксирует снижение оценок спроса — как текущего, так и ожидаемого. Продолжают падать удовлетворенность активностью потребителей и оценки выпуска, снижаются и инвестиционные планы компаний.

Один из немногих устойчивых показателей — загрузка производственных мощностей — во втором квартале все же снизился с 79,4% до 78,6% кварталом ранее, но все еще близок к историческим максимумам. Напряженность на рынке труда, как уже отмечали в ЦБ, также ослабевает: ожидания по изменению занятости и зарплат смещаются вниз, особенно в потребительских секторах.

Макроэкономисты, опрошенные регулятором, допускают более быстрое снижение ключевой ставки, чем ждет сам ЦБ, но не видят, как он, возможности достижения инфляцией цели в 4% в 2026 году. Теперь консенсус по средней ставке в 2025 году составляет 19,3% — это ниже нижней границы прогнозного диапазона ЦБ в 19,5–21,5%. Возврат к нейтральной ставке (8%) консенсус предполагает в 2029 году при достижении цели по инфляции к концу 2028 года. Это означает, что текущая ставка (20%) продолжает оставаться сильно выше нейтрального уровня, но инвесторы и эксперты закладываются на длительный период ее мягкого снижения. «Вкупе с сигналами из вчерашнего отчета аналитиков ЦБ о продолжающейся дезинфляции, снижении перегрева в экономике, ухудшении кредитного импульса, приемлемых темпах роста кредита и денежной массы не видим оснований для пересмотра своих ожиданий по снижению ключевой ставки на 200 б. п. в следующую пятницу»,— пишет Дмитрий Полевой из АО «Астра УА».

Артем Чугунов