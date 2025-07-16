В Адмиралтейском районе пожарные тушили горящий электросамокат

Электросамокат охватило огнем возле дома № 9 по Нарвскому проспекту в Адмиралтейском районе. На место для тушения выезжали две машины МЧС и девять пожарных, сообщили в региональном управлении спасательного ведомства.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 19:10. В 19:36 огонь был потушен. Сведения о пострадавших не поступали, добавили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили уголовное дело после наезда электросамокатчицы на местную жительницу.

Дарья Астанина