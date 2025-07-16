С металлургами в голосе

16 июля президент России Владимир Путин приехал в Магнитогорск, как считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, чтобы сообщить, что смысл жизни только в детях. Другой столь же существенной информации из Магнитогорска не поступило. А как переживали рабочие!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин дошел до рабочих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин дошел до рабочих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В новом цехе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) ожидали своей участи десятка два рабочих. Им предстояло задать вопросы президенту.

И вот к ним подошла дама, ответственная за них.

— Так, что будем спрашивать, какие идеи? — поинтересовалась она.— Молодой человек, с вас начнем!

— Я бы спросил про ключевую ставку!..— признался рабочий.

— Нет,— перебила она его,— ну что сразу про ключевую ставку? Зачем? Ведь ответ очевиден!..

Мне, к примеру, ответ был вовсе не очевиден, но не это сейчас имело значение.

Рабочий подавленно вздохнул.

— А вот вы? — спросила дама у девушки.

— У меня нет вопросов! — испуганно ответила та.

— Счастливый человек! — позавидовала дама.

— А я бы спросила, как ему наш город,— застенчиво произнесла еще одна девушка.

— Владимир Владимирович у нас уже был,— поправила ее дама.— К тому же, я знаю, этот вопрос уже хотел задать другой человек… Дальше!.. Вот вы!..

— Поскольку я работник сферы развлечений (на ММК.— А. К.), я бы спросил, как Владимир Владимирович развлекался в детстве? — предположил еще один молодой человек.

— Вот,— воскликнула дама.— Прекрасный вопрос! Прекрасный!..

Рабочий торжествующе посмотрел на своих товарищей.

Я подошел к ним и не удержался:

— А вам не интересно узнать, что Владимир Владимирович думает про заявление Дональда Трампа про 50 дней, которые нам остались?.. Которые потрясут мир… Дальше-то что будет? Мне кажется, это сейчас самое главное. Мир ждет! — разволновался я.— Трамп же, по сути, к нашему президенту обратился! А он пока не ответил. Вот вам и ответит.

— Так-то оно так,— согласился со мной рабочий,— и это, я согласен, самое интересное. Но вправе ли мы поднимать давление президенту?

Я задумался. Вот ведь вопрос без ответа.

Через несколько минут я слышал, как рабочих снова инструктировали:

— Спросите у него как у лучшего друга!.. Будьте сами собой! Ведь он тоже человек!..

В этом они, по-моему, не были так уверены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие были бодры и веселы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рабочие были бодры и веселы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— А теперь,— попросили их,— пойдемте и выстроимся для нашего понимания…

И я слышал уже от стендов хор:

— Здравствуйте, Владимир Владимирович!

— Задорней, еще задорней!..— требовали от них.

Я опасался за рабочих. Я думал, что они, может, не смогут теперь произнести вообще ни одного слова.

Тем временем они вернулись.

— А вот вы же будете приглашать его на 100-летие города? — спросила та же дама еще одного рабочего.

— Да,— пожал он плечами.

— Это же финалочка! Ну так бодрее и веселее! Как там это будет?!

— Через четыре года наш город будет отмечать 100 лет…— выдавил из себя юноша.— Мы хотим пригласить вас…

— И подмигни ему, подмигни! — потребовали от него.

У парня, по-моему, и правда начинало дергаться веко.

Владимир Путин походил по комбинату, насмотрелся на огненный ковш, где пылал кокс, разогретый до тысячи градусов, и пришел наконец к рабочим. Причем ему пришлось подниматься на уровень четвертого-пятого этажа без лифта, по лестнице, и сделал он это даже стремительно.

Рабочие справились, я считаю, со своей задачей. И даже получили ответ на один незаданный вопрос — о смысле жизни.

— Совсем недавно я женился, у меня молодая прекрасная жена,— поделился рабочий своим сокровенным наблюдением.— Но, к сожалению, мы откладываем рождение нашего ребенка из-за отсутствия собственного жилья.

— Извините, пожалуйста! — перебил его президент.— То, что вы женились,— это хорошо. То, что откладываете рождение ребенка,— это ошибка!

— Так вот, у меня есть небольшое предложение. Мы не подходим, к сожалению, ни под какие льготные программы...— пытался действовать по своей схеме рабочий.

— Почему это? — недоумевал Владимир Путин.— Если ребенок появится, сразу...

Он хотел сказать: «Вам положены деньги...».

— Ну, мы как-то хотели, чтобы ребенок появился…— мялся рабочий.

— На первого ребенка уже положены определенные меры поддержки...— стоял на своем господин Путин.

— Да, это мы знаем,— соглашался уже рабочий, который просто хотел договорить.— Предложение такое. Вообще, возможно ли, реально ли изменить немножко льготную программу «Молодая семья» и выдавать ее, так скажем, авансом молодым парам, но с обязательным условием...

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и полпред президента Артем Жога следили за происходящим в шесть глаз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и полпред президента Артем Жога следили за происходящим в шесть глаз

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Что они то есть родят.

— Вот хитрюга,— изумился президент.— Еще ничего!.. Детей еще не родили!..

— С обязательным условием, чтобы они родили ребенка в ближайшие два-три-четыре года!..— на ходу, по-моему, уже фантазировал рабочий.

— Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит,— господин Путин был неумолим.— Хотя, конечно, если уж сказать честно, так, по-серьезному, тогда нужно признать, что тех мер поддержки, которые сейчас мы разработали, их много... Самое главное, что мы сделали,— создали единую систему поддержки от рождения ребенка, даже нет, от поддержки беременности женщины вплоть до 17 лет ребенку. То есть там, не буду сейчас все перечислять, одно вытекает из другого, по годам — до трех лет и так далее и так далее... Но все равно, я полагаю, этих мер недостаточно. С учетом демографических проблем... Собственно говоря, так же как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, прежде всего приоритеты женщин: образование, потом постобразование.

Во всем, слава богу, виноваты наконец-то не мужчины. Или хоть не только мужчины.

— Первый ребенок появляется у женщины в среднем в 29–28 лет...— разъяснял президент.— Немножко подняли ребеночка, а потом уже на второго-третьего не хватает ни времени, ни сил. Поэтому я так отреагировал сразу. Лучше не ждать манны небесной... Вы знаете что: нету в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле, может быть, весь смысл жизни.

Раньше на вопрос о смысле жизни он отвечал иначе. Раньше смысл был в самосовершенствовании.

Теперь настали другие времена.

Прозвучал и вопрос про детские развлечения.

Тут ответ не изменился: дзюдо да самбо.

Но жалко, жалко, что не спросили про Трампа. Ответ бы прозвучал, причем не только от него, а и от металлургов большой страны.

Андрей Колесников, Магнитогорск