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Дагестан планирует экспортировать в Белоруссию виноград и халяльную продукцию

Дагестан рассматривает возможность экспорта в Белоруссию продовольствия — винограда, воды, консервов, риса и халяльной продукции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На встрече с белорусскими партнерами также обсуждалась возможность закупки молочной продукции из Белоруссии, учитывая ее популярность на рынке Дагестана.

Кроме того, рассматривалась возможность инвестирования в предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, строительство тепличных комплексов и овоще- и фруктохранилищ.

Наталья Белоштейн

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