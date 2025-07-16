Дагестан планирует экспортировать в Белоруссию виноград и халяльную продукцию

Дагестан рассматривает возможность экспорта в Белоруссию продовольствия — винограда, воды, консервов, риса и халяльной продукции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На встрече с белорусскими партнерами также обсуждалась возможность закупки молочной продукции из Белоруссии, учитывая ее популярность на рынке Дагестана.

Кроме того, рассматривалась возможность инвестирования в предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, строительство тепличных комплексов и овоще- и фруктохранилищ.

Наталья Белоштейн