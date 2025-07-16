Дагестан планирует экспортировать в Белоруссию виноград и халяльную продукцию
Дагестан рассматривает возможность экспорта в Белоруссию продовольствия — винограда, воды, консервов, риса и халяльной продукции. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На встрече с белорусскими партнерами также обсуждалась возможность закупки молочной продукции из Белоруссии, учитывая ее популярность на рынке Дагестана.
Кроме того, рассматривалась возможность инвестирования в предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, строительство тепличных комплексов и овоще- и фруктохранилищ.