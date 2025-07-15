С директора стройфирмы спросили за любовь

Генеральный директор строительной компании «АСК-Груп» из Мурино Ленинградской области был похищен неизвестными, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Бизнесмена вытащили из автомобиля и ударили ножом, а затем увезли в неизвестном направлении. Позже силовики отыскали предпринимателя и его обидчика. В полиции сообщили, что мотивом противоправных действий стала банальная ревность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации Главного управления МВД России по региону, вечером 13 июля в полицию Всеволожского района обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные похитили его приятеля. Инцидент произошел возле дома 1/1 по улице Шекспира в Мурино. До этого по сети разошлось видео с самим происшествием: на кадрах запечатлено, как к припаркованному Hyundai Solaris, в котором находился руководитель ООО «АСК-Груп» Станислав Марусик со своим другом, подъезжает черный Mercedes-GL500. Из него выходят двое мужчин, которые затем силой пересаживают жертву в свой автомобиль.

В главке отметили, что незнакомцы представились правоохранителями. Бизнесмена они ударили ножом и увезли с собой.

«Они представились сотрудниками правоохранительных органов, силой вытащили приятеля заявителя из машины, ударили его ножом, усадили в "Мерседес" и увезли в неизвестном направлении»,— сказано в сообщении.

На место ЧП приехал наряд полиции, после чего был объявлен план «Перехват». К вечеру 14 июля стало известно, что злоумышленники были установлены, а директор коммерческой фирмы доставлен с резаными ранами в больницу для оказания медицинской помощи. Основным обидчиком, по сведениям МВД, оказался 47-летний мужчина, чье имя не раскрывается.

Станислава Марусика обнаружили на заднем сиденье «Мерседеса» — он был весь в крови, с рукой, пристегнутой наручниками к запястью одного из похитителей.

Оба участника нападения были доставлены в Управление уголовного розыска для разбирательства. Конфликт, по предварительной версии, произошел на почве ревности. Полиция в настоящее время занимается установлением для последующего задержания остальных соучастников.

«АСК-Груп» была зарегистрирована в сентябре 2022 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. За 2024 год выручка компании составляет более 103 млн рублей, однако прибыль за этот же период — всего 995 тыс. рублей.

Андрей Кучеров