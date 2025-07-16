В 2026 году в Черноземье откроются два четырехзвездочных отеля

В cледующем году в регионах Черноземья планируется открытие двух четырехзвездочных отелей. В Липецке должен начать работу Stork Hotel на 367 номеров, а в Курске — Azimut на 135 номеров. Об этом сообщается в аналитическом отчете Nikoliers, который предоставили «Ъ-Черноземье» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценкам аналитиков, в 2026 году объем ввода номерного фонда в стране достигнет 7,6 тыс. номеров. В него войдут объекты в Липецке и Курске. Инвестиции в строительство гостиничного комплекса Stork Hotel, который реализует группа компаний «Ремстройсервис», составляют 2,75 млрд руб. В Azimut Курск собирались вложить 1 млрд руб. О намерении возвести четырехзвездочный отель было заявлено еще в 2022 году.

В Nikoliers отмечают, что в России в этом году на рынке ожидается 23 гостиничных комплекса совокупной емкостью более 5 тыс. номеров, что станет абсолютным рекордом. В следующем году совокупный объем ввода номерного фонда в регионах вырастет еще на 2,6 тыс. номеров. Успехи в этом направлении связаны с большим количеством проектов на высокой стадии готовности, включая те, сроки запуска которых ранее переносились. Ранее рекорд был поставлен в 2014 году — 3,4 тыс. номеров введены в связи с подготовкой к Зимним Олимпийским играм в Сочи.

Сейчас качественное гостиничное предложение в стране составляет 38,8 тыс. номеров.

Анна Швечикова