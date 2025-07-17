Бескомпромиссно квадратные: Hublot Square Bang Tourbillon

Часовые пуристы, которые более всего ценят в предметах своего обожания единство формы и содержания, частенько поругивают квадратные и прямоугольные часы. Причина очевидна: редкая мануфактура, выпускающая модели в некруглых корпусах, снабжает их механизмами такой же формы. Это естественно, так как конструирование нового механизма с нуля требует гораздо больших временных и финансовых затрат, чем разработка очередного дизайна корпуса.

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Марка Hublot, с 2022 года выпускающая квадратную коллекцию Square Bang, проявила подлинный перфекционизм и показала новинку со скелетированным квадратным механизмом. Калибр MHUB6023 с ручным заводом, одноминутным турбийоном и кремниевым спуском, невосприимчивым к воздействию магнитных полей и перепадам температур, был специально разработан для модели Square Bang Tourbillon 4-Day Power Reserve. Для соответствия квадратной форме корпуса всем мостам, на которых размещены 174 детали калибра, также придана квадратная или прямоугольная форма. Чтобы дополнительно усилить визуальное восприятие, основные узлы механизма распределены по четырем сторонам квадрата: ангренаж заводной коронки — справа, индикатор запаса хода — слева, заводной барабан — вверху, турбийон — внизу. Благодаря скелетированной конструкции мощная и в то же время ажурная композиция оставляет углы и прямые линии парящими в пустоте. Механизм располагает четырехсуточным запасом хода, который отображается на указателе в положении «9 часов».

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Первый квадратный механизм Hublot, да еще и усложненный турбийоном, потребовал и особого обрамления в виде квадратного корпуса 42х42 мм. Он — также впервые для коллекции Square Bang — полностью изготовлен из углеволокна, трехмерная отделка выполнена из углеродного композита в виде переплетающихся вертикальных и горизонтальных нитей. Каучуковый ремешок также украшен квадратными узорами, перекликающимися с другими элементами дизайна и создающими целостное восприятие модели.

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Пуристы будут довольны. На память из аналогов приходят лишь классические прямоугольные Reverso, которые Jaeger-LeCoultre всегда старается снабжать прямоугольными же механизмами, и квадратные скелетоны Cartier Santos de Cartier. Даже великий Patek Philippe, недавно выпустивший квадратные Cubitus, «огреб» от критиков за использование в них обычного, круглого в плане механизма. Новинка Hublot оценивается в 95 тыс. швейцарских франков, но в данном случае, ей-ей, есть за что отдать приличные деньги.

Юрий Хнычкин