Трассу М-12 планируют провести к границам с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР

Президент России Владимир Путин сообщил, что новую трассу «Восток» автодороги М-12 планируют провести к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это значительно увеличит наши транзитные возможности, трасса будет встроена в международную транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной логистической артерией», — приводят слова президента с церемонии открытия трассы в пресс-релизе Кремля.

Также открытый участок М-12 планируют продлить до Тюмени и связать его с сибирскими и дальневосточными дорогами.

Сегодня президент России в режиме видеоконференцсвязи поучаствовал в церемонии открытия участка «Дюртюли — Ачит» автодороги М-12 «Восток». Скоростная четырехполосная автотрасса протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.