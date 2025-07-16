Тюменская таможня изъяла более 2 млн рублей у пассажиров международных рейсов

В первом полугодии Тюменские таможенники изъяли у пассажиров международных авиарейсов более 2,3 млн руб., которые они пытались провезти через границу без декларирования, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Действия нарушителей подпадают под статью 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств).

Кроме того, в первом полугодии таможенники выявили 50 таких нарушений в «зеленом» коридоре международных авиарейсов. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в аэропорту Рощино (Тюмень), где таможенники изъяли 1,3 млн руб. и возбудили 31 дело об административном правонарушении. В Сургутском таможенном посту у 17 человек было обнаружено 816 тыс. незадекларированных руб.

Ранее в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной суммой наличных, пытавшийся вывезти их в Таджикистан. У 34-летнего гражданина, направлявшегося в Худжанд, нашли более 4 млн руб. и 240 таджикских сомони.

Полина Щуцкая