Спасатели возобновили поиски утонувшей на реке Каме молодой девушки

Спасатели возобновили поиски утонувшей на реке Каме 18-летней девушки, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии (ПСС УР). В работе по поиску тела погибшей задействованы три катера, один из которых предоставили волонтеры, и семь специалистов ПСС УР, в их числе четыре водолаза. Плавательные средства оснащены эхолотами для определения глубины и структуры дна. Также на месте работает четверо сотрудников МЧС, ведомство также предоставило лодку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Напомним, девушка утонула вчера, 15 июля, на реке Кама у села Докша. Тогда же водолазы начали поиски ее тела. По предварительным данным, девушка пошла купаться вместе с друзьями. Неожиданно она ушла под воду, сильное течение унесло ее на глубину. Погибшая не умела плавать.