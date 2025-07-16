Путин на следующей неделе ждет нового главу Минтранса с докладом

Президент России Владимир Путин сообщил, что ждет от нового министра транспорта Андрея Никитина доклад о строительстве нового аэропорта в Магнитогорске. Он попросил закончить экспертизу как можно быстрее и предоставить план по объекту на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Я на предприятии встречался с рабочими. Они задали мне вопрос по реконструкции аэропорта. Она должна была быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло»,— подчеркнул господин Путин на церемонии открытия участка дороги М-12 «Восток» в режиме ВКС.

Андрей Никитин заверил, что до конца недели он предложит план по дальнейшему строительству аэропорта.

Сегодня во время рабочей поездки в Магнитогорск Владимир Путин пообещал проконтролировать строительство нового аэропорта в городе. Процесс должен завершиться к концу 2026 года.