Путин пообещал проконтролировать строительство аэропорта в Магнитогорске

В ходе рабочей поездки в Магнитогорск президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером строительство нового аэропорта в городе. Президент пообещал проследить, чтобы строительство завершилось в срок — к концу 2026 году.

«На строительство всех необходимых компонентов — полосы (взлетно-посадочной полосы.— прим. "Ъ") и так далее — должно быть выделено 2 млрд 600 млн руб. Деньги у нас в бюджете заложены, вопрос в организации», — сказал господин Путин на встрече с работниками Магнитогорского металлургического комбината (цитата по ТАСС).

В апреле завершилась разработка проекта нового здания магнитогорского аэропорта. Работа над ним продолжалась с осени 2023 года. Проект предусматривает трехэтажное здание с пропускной способностью терминала 200 пассажиров в час.

Владимир Путин посетил Магнитогорск в преддверии Дня металлурга.