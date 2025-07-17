Верховный суд оставил инвалидов со знаком

Верховный суд (ВС) признал законной норму ПДД, запрещающую пользоваться местами для инвалидов, если под стеклом припаркованной машины нет опознавательного знака «Инвалид». Иск, оспаривающий эту норму, подала пенсионерка из Москвы Зинаида Туева: ГИБДД ранее эвакуировала ее машину и вынесла штраф за отсутствие такого знака. Госпожа Туева считает, что норма противоречит закону «О социальной защите инвалидов». Представители МВД сумели доказать суду, что пенсионерка ошиблась в трактовке законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Обратившаяся с иском в ВС московская пенсионерка, инвалид II группы Зинаида Туева оспаривала пункт ПДД, согласно которому на машино-месте для инвалидов могут стоять автомобили, данные о которых, с одной стороны, внесены в федеральный реестр (ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»), при этом под стеклом машины размещен опознавательный знак «Инвалид». Последняя норма, по мнению защиты госпожи Туевой, противоречит федеральному закону «О социальной защите инвалидов».

Из материалов дела, оглашенных 16 июля на слушаниях в ВС (а также из опубликованных решений нижестоящих судов), следует, что 14 сентября 2023 года Mercedes-Benz, принадлежавший Зинаиде Туевой, оказался припаркованным в Москве без опознавательного знака на месте для инвалидов. ГИБДД оформила штраф 5 тыс. руб., еще около 8 тыс. руб. пришлось заплатить за услуги эвакуации и хранение авто на штрафстоянке. Впоследствии автовладелец обратился в ГИБДД с требованием отменить штраф. Госавтоинспекция пошла навстречу, прекратив производство в связи с «малозначительностью» нарушения.

Тем не менее защита госпожи Туевой попыталась взыскать в суде с полиции убытки, расходы на такси, затрату на адвокатов и моральный ущерб (суммарно 100 тыс. руб.), но получила отказ.

Обратившись в ВС, Зинаида Туева сослалась на федеральный закон №184, который в июле 2020 года изменил закон «О социальной защите инвалидов». Согласно внесенным поправкам, решения о мерах социальной поддержки инвалидов (в том числа о праве на бесплатную парковку) принимаются на основании данных из федерального реестра. Одновременно с этим были отменены так называемые индивидуальные знаки «Инвалид» (привязанные к конкретному гражданину) для размещения под стекло машины, которые раньше выдавали органы медико-социальной экспертизы (МСЭ). Иными словами, с момента вступления в силу закона 1 июля 2020 года достаточно купить «обычный» знак (в любом магазине или на маркетплейсе), который нигде не регистрируется и не является именным.

Для инвалидов, ранее получивших индивидуальный знак в МСЭ, ввели полугодовой переходный период для внесения данных в реестр и пользования парковкой. Этот период закончился 1 января 2021 года. С этой даты, посчитала Зинаида Туева, знак «Инвалид» под стеклом не нужен вообще, достаточно данных в реестре, поэтому ПДД содержат противоречие, которое нужно исправить. Из-за него она ограничена в пользовании льготами.

Истец ошибся в толковании закона, пояснила, выступая на слушаниях в ВС, официальный представитель МВД Юлия Сафонова.

На самом деле те, кто пользуется инвалидными парковками, обязаны и иметь знак, и занести информацию о машине в реестр. В этой части никаких изменений с 2021 года не происходило. И ПДД с федеральным законом в противоречие не вступают, заявила Юлия Сафонова. Она также заметила, что опознавательный знак «Инвалид» доступен в любом магазине и стоит 80–100 руб.

Судья ВС Олег Нефедов поинтересовался у Юлии Сафоновой, для чего в принципе нужен знак под стеклом, ведь у инспекторов ГИБДД есть гарантированный доступ в реестр. Это необходимо для того, чтобы другие участники движения (водители или пешеходы) понимали, имеет ли конкретная машина право стоять на машино-месте, и при необходимости — если знака нет — могли направить жалобу в полицию, пояснила она. Позицию МВД поддержала и Генпрокуратура, в удовлетворении иска было отказано.

Комментируя разбирательство, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов сказал “Ъ”, что ГИБДД по большому счету не должна наказывать (или использовать предупреждение вместо штрафов) инвалидов, если их машина внесена в реестр, но по каким-то причинам оказалась на парковочном месте без знака под стеклом: «Эвакуация в этом случае тоже не должна применяться. Но если информации о машине в реестре нет и прав на льготы нет, но водитель знак повесил, то нужно применять ужесточенную санкцию». Сейчас, напомним, в КоАП РФ установлен штраф в 5 тыс. руб. за незаконное использование знака «Инвалид».

Иван Буранов