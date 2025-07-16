Что будет грозить владельцам VPN-сервисов

Пакет поправок, который Госдума рассмотрит 17 июля, предусматривает новый административный состав для владельцев VPN-сервисов — ст. 13.52 КоАП РФ. Новелла предполагает, что неисполнение ими установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб. для граждан, от 80 тыс. до 150 тыс.— для должностных лиц и от 200 тыс. до 500 тыс. руб.— для юридических.

Аналогичная санкция предусмотрена за неисполнение требования подключиться к федеральной государственной информационной системе ресурсов и сетей, доступ к которым ограничен, а также обязанности «обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ» к данным ресурсам. Наконец, повторное нарушение всех перечисленных запретов увеличит штраф до 100–200 тыс., 200–300 тыс. и 0,8–1 млн руб. соответственно.

Как пояснил «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству Совета федерации Артем Шейкин, поправки направлены не столько на массовое отслеживание пользователей, сколько на усиление контроля за инфраструктурой доступа: «Основной акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание рядовых пользователей»

Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий напоминает, что Роскомнадзор собирал и собирает от бизнеса данные по используемым VPN-сервисам в рамках осуществления предпринимательской деятельности: «Соответственно, использование таких сервисов, особенно в случаях, если компания ведет международный бизнес или имеет дочерние предприятия и офисы за рубежом, не должно считаться правонарушением. Что касается граждан, поднимающих собственные VPN-сервисы, то стоит дождаться правоприменительной практики, которая, как мне кажется, не заставит себя ждать». По мнению эксперта, большинству организаций, обязанных использовать VPN в рамках выполнения требований законодательства о персональных данных, критической информационной инфраструктуры и проч., ничего не угрожает: «Они покупают соответствующие средства абсолютно законно и пользуются ими на 99% только для доступа к ресурсам на территории России».

Андрей Прах, Филипп Крупанин