Петербуржец обратился в суд ради покупки iPhone 16 за девять рублей

Смольнинский районный суд зарегистрировал иск жителя Санкт-Петербурга к ООО «Ленкс». Поводом для обращения в суд стал отказ в продаже телефона iPhone 16 за девять рублей, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В мае Рустем оформил заказ на сайте. На странице стоимость гаджета составляла всего девять рублей. Далее покупатель связался с продавцом через мессенджер, чтобы узнать о статусе заказа. Однако вместо ожидаемой цены ему назвали другую — 62,9 тыс. рублей. Клиент написал претензию, но она осталась без ответа.

Истец отметил, что договор с магазином был заключен, подтверждение получено. В таком случае у магазина нет права изменить стоимость товара. Покупатель просит суд обязать «Ленкс» продать телефон за девять рублей, а также взыскать 10 000 рублей в качестве морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мошеннику из ПВЗ на улице Есенина дали условный срок за подмену iPhone на Android.

Татьяна Титаева