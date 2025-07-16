В Таганроге на торги выставили производство светодиодов за 500 млн рублей

Российский аукционный дом выставил на торги комплекс по производству светодиодных светильников, а также интеллектуальных систем управления освещением и технологическими процессами для тепличных и фито комплексов в Таганроге по ул. Ленина,220.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

Лот включает земельный участок площадью более 16,4 тыс. кв. м, а также производственное здание, несколько сооружений и 39 позиций специализированного оборудования.

Начальная цена составляет 500 млн руб. Торги пройдут 21 июля в форме голландского аукциона, шаг повышения – 3 млн руб., шаг понижения – 10 млн руб., сумма задатка — 10 млн руб. Подать заявки можно до 17 июля 2025 г.

Наталья Белоштейн