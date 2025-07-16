Путин прибыл в Магнитогорск

Президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск. В преддверии Дня металлурга глава государства посетит местные производства. Среди них — Магнитогорский металлургический комбинат, уточнял на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, цех коксования на комбинате «выходит на полный оборот». Также президент планирует пообщаться с руководством предприятия и провести встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В прошлый раз Владимир Путин приезжал в Магнитогорск в августе 2021 года. Тогда президент знакомился с обстановкой в районе природных пожаров в Челябинской области, после чего провел совещание по вопросам ликвидации последствий возгорания. В Челябинской области господин Путин до этого был в феврале прошлого года.