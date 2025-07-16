Путину в Магнитогорске показали 32 т раскаленного кокса

Президент России Владимир Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в преддверии Дня металлурга. В ходе визита ему продемонстрировали работу новой коксовой батареи № 12, введенной в строй в 2024 году, которая является самой мощной в России и способна производить до 2,5 млн т сухого кокса в год, что покрывает половину потребностей комбината.

Президент осмотрел пункт управления батареи и наблюдал процесс работы с площадки коксовой стороны. Особое впечатление произвел ковш с раскаленными до более 1000 °С 32 т кокса.

Ключевой особенностью новой коксовой батареи является безотходное производство: возникающее в процессе сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии, что снижает вредные выбросы.

Кроме того, Владимир Путин запустил производство в цехе машиностроительной продукции комбината с проектной мощностью свыше 10 тыс. т в год, выпускающем подъемно-транспортное оборудование и нестандартный инвентарь тяжелого машиностроения для замещения импортной техники.