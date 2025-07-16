Инсценировщика вернут в Россию

По требованию Генпрокуратуры Черногория экстрадирует в Россию Евгения Дорофеева — участника преступной группы, инсценировавшей в Ульяновской области ДТП с целью получения страховых выплат. В результате действий ОПГ Российскому союзу автостраховщиков и двум страховым компаниям был причинен ущерб в размере 11 млн руб. В ОПГ было 22 человека, в том числе сотрудники ГИБДД, из них 21 приговорен к лишению свободы в колониях общего и строгого режима на сроки от 3 лет и 6 месяцев до 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадируют Евгения Дорофеева для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество в сфере страхования организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и принуждение свидетеля к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ). Об этом в среду сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, по версии следствия, с января 2018 по август 2022 года Евгений Дорофеев входил в ОПС Максима Чемидронова, которое действовало в Ульяновске.

Участники сообщества инсценировали дорожно-транспортные происшествия, после чего организовывали оформление соответствующих документов и получали выплаты вследствие якобы наступления страховых случаев.

Всего, по данным следствия, которое вели органы регионального УМВД, в ОПС входили 22 участника. Из них 21 фигурант в 2023 и 2024 годах уже приговорен к срокам от 3 лет и 6 месяцев до 17 лет лишения свободы. Всего, по данным следствия, ОПС инсценировало 33 ДТП, получив за них более 11 млн руб.

Как пояснили “Ъ” в УМВД, задержания происходили постепенно, по мере накопления доказательств, Евгений Дорофеев сначала проходил по делу в качестве свидетеля. «В ходе следствия стало понятно, что Дорофеев — один из самых активных участников ОПС, и он тоже стал понимать, что ему грозит, и уехал, надеясь, что отсидится за границей»,— пояснили в УМВД. По данным источников, сначала уехал в Турцию, а затем в Черногорию, где и обосновался.

После того как Евгений Дорофеев скрылся, сообщили в Генпрокуратуре, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2022 года он объявлен в международный розыск, который и завершился его задержанием в Подгорице.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сергей Титов, Ульяновск