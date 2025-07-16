В Батайске после ремонта и дезинфекции открыли единственный роддом

После косметического ремонта и плановой дезинфекции открыли единственный в Батайске роддом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«В настоящее время роддом работает в обычном режиме. Уже приняли 11 беременных, и они получают всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», батайский роддом не работал со 2 июня по 6 июля 2025 года. Все это время рожениц доставляли в донскую столицу в городские больницы № 20 и № 6, в центральную городскую больницу им. Н.А. Семашко, а также в областной перинатальный центр.

Наталья Белоштейн