В Батайске из-за плановой мойки на месяц закроют единственный роддом
Единственный роддом в Батайске закроют на месяц из-за плановой мойки. Работы будут проводить со 2 июня по 6 июля 2025 года, сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что на этот период утвердили маршрутизацию рожениц. Им окажут плановую помощь в городской больнице № 20, городской больнице № 6, центральной городской больнице им. Н.А. Семашко, а также в областном перинатальном центре.
В экстренных ситуациях рожениц будут доставлять в Ростов бригадами скорой помощи Батайска.