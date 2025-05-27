В Батайске из-за плановой мойки на месяц закроют единственный роддом

Единственный роддом в Батайске закроют на месяц из-за плановой мойки. Работы будут проводить со 2 июня по 6 июля 2025 года, сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на этот период утвердили маршрутизацию рожениц. Им окажут плановую помощь в городской больнице № 20, городской больнице № 6, центральной городской больнице им. Н.А. Семашко, а также в областном перинатальном центре.

В экстренных ситуациях рожениц будут доставлять в Ростов бригадами скорой помощи Батайска.

Мария Хоперская