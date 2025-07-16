«Держитесь подальше от интернета»

За поиск враждебных материалов штраф 3-5 тыс. руб. — новая инициатива Госдумы вызвала большой общественный резонанс. Речь идет о введении административной ответственности для желающих найти в интернете заведомо экстремистский контент. На сегодня в соответствующем списке насчитывается почти 5,5 тыс. позиций. Документ будет рассмотрен во втором чтении уже завтра, 17 июля. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что, несмотря на явные нестыковки, законопроект в любом случае будет принят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил инициативу о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN. Наказание за сей проступок по нынешним временам не выглядит очень уж суровым — нарушителю грозит штраф 3-5 тыс. руб. Вроде пора бы уже перестать удивляться, однако подобная новация вызвала некоторое недоумение. При этом можно рискнуть сказать, что разъяснения от представителей законодательной власти не сумели снять многочисленные опасения прогрессивной общественности.

В частности, как заявил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего. То есть перед тем, как зайти в глобальную сеть, нужно досконально проштудировать законодательство. Ибо не каждый простой россиянин в курсе, что значит целенаправленно и какие материалы являются экстремистскими.

Дальше — больше. Есть в России такая организация «Лига безопасного интернета». Если кто не знает, занимается она как раз поиском экстремистского и иного враждебного контента. При обнаружении сообщает куда следует. Руководитель данной структуры Екатерина Михайловна Мизулина сообщила буквально сенсацию: теперь в зоне риска не только простые граждане, а также сотрудники этой самой «Лиги», но даже полицейские, поскольку их работа именно в том, чтобы искать тот самый враждебный контент, в том числе и с помощью VPN.

Приходит на ум новый прогрессивный термин — «контроль над контролерами». Правда, непонятно, кто его будет осуществлять, друг за другом будем следить.

А как быть историкам, журналистам, научным работникам, контрпропагандистам, ведь, как известно, чтобы бить врага, его нужно знать. Знание — сила, а без знаний как апеллировать фактами, опровергать заведомо ложные утверждения? Или нужен спецдопуск? Об этом тоже можно подумать. Как бы то ни было, вывод один и тот же — если не хотите неприятностей, держитесь подальше от интернета. При этом граждан собираются наказывать не за сам проступок, а за желание его совершить, за попытку укусить запретный плод, который, как известно, всегда сладок.

Как это возможно, если нынче вся жизнь в глобальной сети? А иные сайты и без VPN открываются. Более того, иногда не успеваешь за ходом времени, сегодня ты обычный гражданин, а завтра экстремист. Между тем сенатор от Амурской области Артем Шейкин вновь оперативно пояснил: за однократный заход по случайной ссылке на экстремистский материал наказание не грозит. Что же, и на том спасибо.

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Дмитрий Дризе