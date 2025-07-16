СКР расследует гибель 19-летнего срочника на Сахалине

Военные следственные органы СКР возбудили уголовное дело после сообщений о гибели 19-летнего призывника Данилы Миняйло в военной части на Сахалине. Произошедшее квалифицируют как халатность, повлекшую смерть человека по неосторожности. Об этом рассказали РБК в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», срочник умер 7 июля, спустя четыре дня после призыва. Ему поставили категорию «годен без ограничений» («А»), хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки. В итоге юношу доставили в южно-сахалинский госпиталь с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени».

Сослуживцы погибшего рассказали, что при прохождении курса молодого бойца призывников несколько дней заставляли заниматься физподготовкой при температуре +35°C, не давая воды. Руководство военной части назвало произошедшее случайностью.

Никита Черненко