Экс-министра сельского хозяйства Тувы осудили на 7 лет за мошенничество

Кызыльский городской суд Тувы вынес приговор в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Айдына Дуна. Его признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года фигурант дела вместе со своим родственником подал в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы о якобы выполненных работах по реконструкции оросительных систем в селах Мугур-Аксы и Бай-Тал.

Ущерб республиканскому бюджету следствие оценивает более чем в 10 млн руб. Решением суда на имущество бывшего министра стоимостью 8,7 млн руб. наложен арест.

Для Айдына Дуна это второй приговор с начала 2025 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в середине марта суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил четыре года колонии общего режима. В рамках этого уголовного дела также была осуждена Лариса Монгуш, которую приговорили к трем годам условно.

По данным прокуратуры, в период с 2020-го по 2021 год фигуранты дела, возглавляя поочередно республиканский минсельхоз, незаконно перечислили на счет подрядчика строительства 14 жилых домов в селе Ак-Тал свыше 16 млн руб. Средства были переведены, по версии правоохранителей, якобы для создания видимости целевого освоения бюджетных средств, а также исполнения условий контракта.