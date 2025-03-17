За превышение полномочий осуждены два бывших министра правительства Тувы

Городской суд Кызыла вынес приговор двум бывшим министрам сельского хозяйства и продовольствия Тувы, которые обвинялись в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили сегодня пресс-службе республиканской прокуратуры, не называя фамилии фигурантов. По сведениям «Ъ-Сибирь», три года условно присудили Ларисе Монгуш, четыре года колонии общего режима дали Айдыну Дуну. Иск о взыскании с бывших чиновников ущерба удовлетворен в полном объеме.

По информации прокуратуры, суд установил, что в период с 2020-го по 2021 год, обвиняемые, возглавляя поочередно республиканский минсельхоз, незаконно перечислили на счет подрядчика строительства 14 жилых домов в селе Ак-Тал свыше 16 млн руб. Делалось это для якобы создания видимости целевого освоения бюджетных средств, а также исполнения условий контракта.

Илья Николаев