Ярославский «Локомотив» опубликовал план предсезонной подготовки

Ярославский ХК «Локомотив» начнет подготовку к новому сезону 5 августа с медосмотра. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С 6 до 19 августа команда в Ярославле будет проводить тренировочные сборы, на 18 августа назначен матч против нижегородского «Торпедо». 20-24 августа «железнодорожники» проведут на Кубке Блинова в Омске, в ходе которого состоятся встречи с «Авангардом», «Сибирью», «Северсталью» и «Нефтехимиком».

Вторая часть тренировочных сборов в Ярославле запланирована с 25 августа до 4 сентября. 31 августа ярославцы сыграют с череповецкой «Северсталью».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» сыграет 68 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ 2025/2026. Чаще всего команда будет встречаться с «Северсталью», СКА и минским «Динамо». Первая игра нового сезона состоится 5 сентября в Ярославле.

Алла Чижова