Подсудимому диагностировали симуляцию

В Краснодаре на судебном процессе по делу об убийствах, совершенных в начале 2000-х в Сочи, эксперты разобрались с психическим состоянием 76-летнего подсудимого Антраника Яланузяна. Поводом стало то, что он вел себя на слушании неадекватно, например раздевался перед присяжными. В итоге психиатры признали его вменяемым, отметив симулятивное поведение подсудимого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Романов, Коммерсантъ Фото: Александр Романов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Советский районный суд Краснодара приобщил к материалам уголовного дела об убийстве двух совладельцев сочинской торговой фирмы «Кандагар» заключение психолого-психиатрической экспертизы, проведенной подсудимому Антранику Яланузяну. Она была назначена по заявлению и защиты, и обвинения. Поводом для такого решения послужило неадекватное поведение 76-летнего Антраника Яланузяна.

Подсудимый отвечал невпопад или вообще не реагировал на обращенные к нему вопросы. Иногда во время заседания он начинал кричать, раздевался на виду у присяжных и даже мочился на пол.

Комиссия экспертов краснодарской специализированной психиатрической больницы №7, обследовав подсудимого, пришла к выводу, что Антраник Яланузян в настоящее время не страдает каким-либо психическим расстройством, лишающим его способности осознавать свои действия и руководить ими. Подсудимый может участвовать в судебном процессе и реализовывать свои процессуальные права, так как он правильно воспринимает окружающую обстановку и не нуждается в помощи психиатра, утверждают специалисты.

Аналогичный вывод сделан комиссией и в отношении прошлых периодов жизни подсудимого, в том числе времени совершения инкриминируемых Антранику Яланузяну преступлений. При этом краснодарские врачи признали, что у подсудимого имеется расстройство здоровья в связи с возрастными соматическими заболеваниями. Также комиссия экспертов выявила у Антраника Яланузяна признаки симуляции психического заболевания. В частности, в период пребывания в психиатрической больнице он совершенно разумно отвечал на внезапно заданные ему вопросы, но тут же выражал непонимание обращенной к нему речи, не выполнял просьб медиков, демонстрировал полную беспомощность в быту.

Уголовное дело в отношении Антраника Яланузяна, Эдуарда Карагозяна и Рафаела Чолокяна слушает коллегия присяжных Советского районного суда Краснодара, процесс начался в сентябре 2023 года. Антраника Яланузяна обвиняют в убийствах двух человек, совершенных из корыстных побуждений общеопасным способом (п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Речь идет об убийствах совладельцев торговой фирмы «Кандагар» Самвела Чакряна и Ишхана Капекяна, которые были застрелены в микрорайоне Адлера Курортный Городок в сентябре 2001 года и в марте 2002 года.

Исполнителем первого преступления обвинение считает Эдуарда Карагозяна, второго — Рафаела Чолокяна. Мотивом убийств, утверждает обвинение, стало стремление Антраника Яланузяна захватить бизнес, принадлежавший погибшим.

Подсудимые Антраник Яланузян, Эдуард Карагозян и Рафаел Чолокян не признают себя виновными. На последних заседаниях в суде присутствовал только Рафаел Чолокян: его сообщник Эдуард Карагозян удален из зала до момента произнесения последнего слова в связи с тем, что он неоднократно скандалил в присутствии участников процесса. Антраник Яланузян участвует в суде по видеосвязи из-за жалоб, что он тяжело переносит поездку в суд в автозаке.

Анна Перова, Краснодар