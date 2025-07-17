Институциональное движение

Банк России рекомендует институциональным инвесторам более активно участвовать в управлении компаний. Все это будет способствовать повышению акционерной стоимости эмитентов и доходности инвестиций, к тому же действующее законодательство предоставляет для этого все возможности. Однако участники рынка отмечают, что у большинства эмитентов в акционерной структуре преобладают мажоритарные собственники, которые стараются единолично определять развитие подконтрольного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банк России предлагает институциональным инвесторам, включая банки, страховые и управляющие компании, НПФ, более тесно взаимодействовать с эмитентами, что позволит увеличить доходность инвестиций. На это нацелен «Кодекс ответственного инвестирования» (.pdf), опубликованный регулятором 16 июля.

В частности, ЦБ рекомендует крупным инвесторам на регулярной основе осуществлять оценку эффективности действующих подходов к инвестированию, а также более активно участвовать в управлении обществом, включая обсуждение его стратегии, выдвижение кандидатов в органы управления, подталкивать эмитента к более качественному раскрытию информации.

Своими действиями крупные инвесторы должны содействовать повышению акционерной стоимости общества, координации действий с другими акционерами и более качественному урегулированию конфликтов между ними.

При этом инвесторы должны «учитывать факторы, оказывающие влияние на развитие общества в долгосрочной перспективе».

Тем институциональным инвесторам, которые решили следовать кодексу, Банк России рекомендует отчитываться о внедрении «принципов ответственного инвестирования» в свою деятельность. При этом внимание они в первую очередь должны обращать на тех эмитентов, которые приняли «стратегию повышения акционерной стоимости».

Во многом подобные инициативы связаны с пересмотром регулятором роли институциональных инвесторов на российском рынке после ухода иностранных игроков в 2022 году, считают эксперты.

«Традиционно все наши крупные эмитенты жили в "долларовом" или "евровом" финансовом мире. Однако сейчас спрос заперт внутри страны»,— констатирует гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. При этом именно западные инвесторы были «главными носителями ценностей корпоративной культуры», указывает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

На эту проблему обращает внимание и Банк России, считая, что среди российских портфельных инвесторов «преобладает пассивная позиция в части корпоративного управления». Многие инвесторы ограничиваются только голосованием на общих собраниях акционеров, проявляя активность лишь по конкретным вопросам, отмечает регулятор.

В то же время, как отмечают опрошенные институциональные инвесторы, коммуникации во многом зависят от самого эмитента. Ситуацию во многом ухудшает право эмитента закрывать информацию во избежание санкционных ограничений.

«Хотелось бы, чтобы эмитенты были более открытыми с нами, раз некоторые из них не могут в полном объеме раскрывать информацию о своей деятельности»,— отмечает портфельный управляющий департамента по управлению инвестициями «Альфа-НПФ» Мария Потапова.

Вместе с тем, как отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, за прошедший год ситуация со взаимодействием инвесторов и эмитентов значительно улучшилась, хотя и не достигает уровня «до 2022 года». При этом у инвесторов с долей в капитале более 2% «есть возможность более активного влияния на деятельность эмитента, в том числе при инициации корпоративных вопросов», отмечает он. Согласно закону «Об акционерных обществах», такие инвесторы имеют право предложить вопросы в повестку дня годового собрания, а также предложить кандидатов в совет директоров, исполнительный орган, ревизионную и счетную комиссии общества.

В перспективе для эмитентов подобные изменения также могли быть полезными, считает собеседник “Ъ” в крупной компании.

«Институциональный инвестор следует стратегии "купил и держи", поэтому его интересы в стратегическом развитии и росте капитализации компании совпадают»,— отмечает он. В то же время проблемы с развитием корпоративной культуры могут возникнуть в тех обществах, где присутствует крупный мажоритарий, который «единолично определяет ее стратегическое развитие». Председатель совета НАПФ Аркадий Недбай также полагает, что «далеко не все эмитенты будут согласны на резко возросшую активность инвесторов». Сейчас более двух третей из 90 эмитентов, входящих в индекс Московской биржи широкого рынка (IMOX), имеют free-float до 25% и лишь у четырех эмитентов free-float составляет 50% и более.

Андрей Ковалёв, Полина Трифонова