Физики создали самые точные атомные часы в истории

Ученые из Национального института стандартов и технологий США (NIST) разработали атомные часы, которые могут измерять время с точностью до девятнадцатого знака после запятой — это примерно на 40% точнее, чем у предыдущих образцов. В основе устройства лежит ион алюминия, которые пришел на замену иону цезия.

Точность достигается за счет особой ионной ловушки, разрабатывавшейся десятилетиями. Для измерения частоты колебаний алюминиевого иона в ловушку был добавлен вспомогательный ион магния, который охлаждает основной элемент и помогает достичь рекордной стабильности сигнала.

Разработка не только продвинула точность измерения времени, но и существенно сократила длительность одного сеанса измерений — с недель до полутора суток. Это открывает путь к пересмотру ключевых положений Стандартной модели физики, проверке инвариантности свойств элементарных частиц и развитию квантовых технологий. По мнению исследователей, столь точные часы помогут задать фундаментальные вопросы Вселенной, ранее недоступные науке.