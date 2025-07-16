В Дагестане задержали напавших на бойца ММА Тимура Хизриева

Полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Дагестана Сажид Сажидов. СКР возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по факту произошедшего.

Нападение на спортсмена произошло в ночь на 16 июля. Двое неизвестных обстреляли пострадавшего из травматических пистолетов, а затем скрылись с места преступления. Господина Хизриева госпитализировали.

«РИА Новости» сообщило со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, что причиной нападения на бойца ММА мог стать его долг за автомобиль. Потерпевший пообещал вернуть деньги, но позже, а владелец автомобиля решил, что это займет слишком много времени. Попытки договориться не увенчались успехом, после чего злоумышленники и пошли на преступление.

Никита Черненко