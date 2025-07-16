СМИ: в Махачкале стреляли в бойца MMA Хизриева

В Махачкале ночью неизвестные стреляли в бойца MMA Тимура Хизриева, он госпитализирован, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Стрельба велась из травматического оружия. Спортсмен получил множественные огнестрельные ранения, рассказал ТАСС источник в окружении борца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр нападения на бойца ММА Тимура Хизриева

Фото: Telegram-канал Baza Кадр нападения на бойца ММА Тимура Хизриева

Фото: Telegram-канал Baza

По данным «РИА Новости», ЧП случилось вчера около 23:30 мск возле одного из домов по улице Данилова. Хизриева прооперировали. «Не менее пяти пуль в него попало. Проникающих, насколько мне известно, не было»,— рассказал неназванный собеседник ТАСС.

Кто может быть причастен к нападению, неизвестно. Telegram-канал Baza опубликовал предполагаемое видео инцидента. Согласно кадрам, спортсмена поджидали два человека в масках. Они открыли стрельбу, когда он вышел из машины.

Тимур Хизриев — российский боец смешанного стиля, ему 29 лет. На его счету 18 побед и ни одного поражения.