Redken выбрал новых послов

В рамках новой инициативы под названием «Сеть послов искусства» Redken — бренд по уходу за волосами концерна L’Oreal — привлекает новых амбассадоров. Они будут представлять интересы компании, создавать цифровой контент, работать в команде Redken во время сезона церемоний награждения и проводить обучающие семинары для салонных колористов. На данный момент в список амбассадоров бренда входят: Эвани Фраусто (стилист Сабрины Карпентер и Беллы Хадид), Райан Перл (работает с Хейли Бибер), Джонни Рамирес, парикмахер Стасси Шредер Брэдли Лик, колорист Мэгги Хэнкок, Филип Форесто и другие. Большинство специалистов уже давно работают с брендом, однако восемь из них — новые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Redken Фото: Redken