Из свежей почты

Володя Макаров, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 224 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 27 тыс. руб.

Сын родился намного раньше срока, у него выявили кровоизлияние в мозг, сделали операции на кишечнике и глазах. В больнице он перенес пневмонию, сепсис и приступы судорог. Развивался Володя с задержкой, ему диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря реабилитации сын научился сидеть и стоять, немного ходит без поддержки. Речь понимает, но говорит лишь несколько простых слов. Володю готовы взять на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплатить его мы не в силах. Наталья Макарова, Кировская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Володе необходимо скорректировать тонус мышц, увеличить двигательную активность, улучшить мелкую моторику, навыки самостоятельного передвижения, развить речь».

Соня Гурусова, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 164 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 39 тыс. руб.

Вскоре после рождения голова у дочки непропорционально вытянулась, затылок заострился. Врачи диагностировали Соне преждевременное сращение костей черепа. Мне объяснили, что тесный череп не даст мозгу нормально развиваться, возможно отставание в умственном развитии, проблемы со слухом и зрением. В Москве дочке успешно сделали операцию по восстановлению формы черепа. Теперь необходимо лечение ортопедическими шлемами, но с оплатой их изготовления мы не справимся. Елена Алексеева, Нижегородская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Сони деформация черепа — синостоз сагиттального шва, скафоцефалия. После операции необходима коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов (шлемов). В результате лечения голова приобретет анатомически правильную форму, девочка будет нормально расти и развиваться».

Дамир Ивакин, 8 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 193 840 руб.

Внимание! Цена лечения 543 840 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб.

Сын родился с подвернутыми кистями рук и стопами, ему диагностировали артрогрипоз — тяжелое заболевание опорно-двигательной системы,— а также двустороннюю косолапость. Ярославские ортопеды сделали Дамиру операцию по выправлению стоп, а петербургские хирурги исправили деформацию кистей. В два года сын научился ходить. Сейчас произошел рецидив — стопы вновь искривились. Нужна повторная операция, но оплатить ее я не в состоянии. Воспитываю сына одна, доходы небольшие. Наталья Ивакина, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы проведем Дамиру реконструктивную операцию на обеих стопах, включающую перенос передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость и фиксацию спицами с последующим их извлечением».

Ваня Дедков, 16 лет, последствия травмы позвоночника и спинного мозга, требуется реабилитация. 207 637 руб.

Внимание! Цена реабилитации 556 637 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 320 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 29 тыс. руб.

В июне прошлого года сына сбила машина, он получил переломы позвонков и ребер, ушибы спинного и головного мозга. Ваню сразу прооперировали, потом он перенес еще несколько сложных операций, после чего перестал чувствовать тело. В результате активной реабилитации, в том числе в московском центре «Преодоление», сын смог двигать руками, сидеть, переворачиваться, пересаживаться в коляску. Реабилитацию нельзя прекращать, но она очень дорогая. Пожалуйста, помогите ее оплатить! Галина Дедкова, Орловская область

Невролог, руководитель детского отделения реабилитационного центра «Преодоление» Татьяна Петерс (Москва): «Ване необходимо продолжать реабилитацию для укрепления мышц тела и рук, обучения навыкам самообслуживания и управлению коляской активного типа. Мы надеемся, что в результате он станет независимым в быту».

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