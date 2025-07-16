Акции ЮГК выросли почти на 4% на заявлениях о планах продажи компании

Акции компании «Южуралзолота» (ЮГК) на Московской бирже выросли более чем на 3,7% после заявления министра финансов Антона Силуанова о намерении продать государственную долю в компании.

До заявления господина Силуанова акции ЮГК росли на 0,72%, достигнув 59,79 коп. за бумагу. После объявления цена за акцию увеличилась до 61,56 коп., что составило рост на 3,71%. По состоянию на 17:09 мск, котировки достигли 61,59 коп. за бумагу, что на 3,76% выше предыдущих показателей.

15 июля Росимущество стало владельцем 100% уставного капитала ЮГК. «Государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов»,— заявил Антон Силуанов.