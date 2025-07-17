Часть нижегородской трамвайной сети не прошла историко-культурную экспертизу

Историко-культурная экспертиза дала отрицательные заключения по ряду этапов реконструкции трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Акты экспертиз опубликованы на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это этапы 2.7 «Окский съезд — улица Малая Ямская — до узла Красносельская», 2.12 «Реконструкция тяговой подстанции №3» и 2.13 «Реконструкция тяговой подстанции №15».

Все три экспертизы проводил гендиректор ООО «Центр охранных археологических исследований» (г. Воронеж) Иван Федюнин. Он указал, что территория затрагивает границы объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города», и что необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению этого объекта археологического наследия.

Там, где было возможно, эксперты закладывали археологические шурфы — разведочные раскопы, которые используют для выявления и изучения археологических объектов. В этих шурфах археологических находок не выявили. На участках, попадающих в границы ОКН, шурфы не закладываются.

В ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области») в свою очередь пояснили «Ъ-Приволжье», что работы на объектах производят пока только по той части, которая не требует положительного заключения ГАУ НО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области». Остальные работы начнут после получения положительного заключения экспертизы по томам проекта.

Модернизацию трамвайной сети в Нижнем Новгороде проводят в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость проекта, включая закупку 170 трамваев, оценена в 51,3 млрд руб. Завершить модернизацию необходимо к концу 2026 года.

Галина Шамберина