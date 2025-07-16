Володин призвал главу Минстроя Файзулина отказаться от перекуров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание главе Минстроя России Иреку Файзуллину после слов последнего о перекуре.

Во время пленарного заседания господин Файзулин упомянул, что успел «сходить покурить». Вячеслав Володин отметил, что курение — плохой пример и призвал к избавлению от вредных привычек.

«Что касается покурить — это плохой пример. А обсудить вопросы правильно, даже если это делается в курилке. Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — сказал господин Володин. Трансляция правительственного часа велась на «Дума.ТВ».

До этого господин Файзуллин сообщил, что провел с комитетом совещание по задачам Минстроя в соответствии с демографической политикой.