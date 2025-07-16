«Народный фронт» призвал штрафовать операторов, которые не борются с мошенниками

«Народный фронт» предложил ввести оборотные штрафы для операторов мобильной связи, которые не принимают «достаточного участия» в борьбе с телефонными мошенниками. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе общественного движения.

По результатам опроса, проведенного «Народным фронтом» в рамках поручения Владимира Путина по борьбе с телефонным мошенничеством, 41% граждан негативно оценивают такую работу операторов мобильной связи, 23% — удовлетворительно и только 14% — позитивно. Вместе с тем, согласно данным МВД, в январе—мае граждане России заявили об ущербе от кибермошенников на сумму 81 млрд руб. За это время было зарегистрировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере, из которых более 189 тыс.— дистанционные кражи и мошенничества.

При этом большинство операторов связи «принципиально не желают» включаться в эту работу просто потому, что «никто и никак их всерьез за это не наказывает», уверена эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Александра Пожарская. По ее мнению, ситуация не изменится, пока операторы связи не будут знать, что игнорирование существующих норм и социальной ответственности «может обернуться серьезными убытками из-за оборотных штрафов или перспективой потери бизнеса».

Госпожа Пожарская уверена, что объем данных, которыми располагают операторы связи, в большинстве случаев позволяет предупредить обман населения со стороны злоумышленников при условии вовлеченности и содействия клиентов.

Божена Иванова