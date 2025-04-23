Беспилотник доставит лекарства в три больницы Нижнего Новгорода

Дрон-курьер доставит лекарства для антиретровирусной терапии из областного СПИД-центра в три медучреждения Нижнего Новгорода. 28 апреля препараты получат областная больница имени Семашко и больницы №28 и №33, сообщил главный редактор медицинского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на главврача нижегородского СПИД-центра Соломона Апояна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Беспилотники-курьеры также полетят на Бор. Дроны оснастят парашютом, чтобы они могли плавно приземлиться в нештатной ситуации. Кроме лекарств, беспилотники будут доставлять анализы.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле прошлого года нижегородская компания «Клеверкоптер» испытала медицинский беспилотник, который мог перевозить до 5 кг груза на расстояние 200 км со скоростью 100 км/ч. На основе прототипа организация планировала создать серию коммерческих дронов.

Елена Ковалева