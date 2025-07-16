На национальные проекты Кубани предусмотрели 64 миллиарда рублей

В Краснодарском крае на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрели 64 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на совещании по реализации в регионе национальных проектов, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, Кубань участвует в нацпроектах для того, чтобы развивать социальную и коммунальную инфраструктуру, улучшать облик городов и станиц, повышать качество жизни кубанцев и уровень отдыха тех, кто приезжает. Поэтому все запланированные строительные работы необходимо завершить в срок.

По данным на 9 июля 2025 года, из всех источников на нацпроекты поступило 27,9 млрд руб., что составляет 43,6% от плановых назначений. Этот показатель превышает средний по Южному федеральному округу на 2,7%, сообщила директор департамента организации проектной деятельности края Светлана Герих.

Внимание на совещании также уделили объектам благоустройства. В Геленджике создают пешеходную зону на улице Ленина в гранитном исполнении от улицы Островского до Первомайского сквера. В Горячем Ключе обустраивают общественную территорию вокруг Дома культуры в станице Суздальской. В Кореновском районе работают над парком на улице Павленко, а в Краснодаре — над сквером имени Захария Чепеги. Губернатор поручил завершить работы на всех объектах осенью.

Алина Зорина