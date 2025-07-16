Стрельба без правил

В Махачкале двое неизвестных в балаклавах напали на 29-летнего бойца ММА Тимура Хизриева, в него стреляли из травматического оружия. По данным правоохранительных органов, причиной нападения стал долг за покупку автомобиля. Спортсмен выжил, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Личности стрелявших уже установлены, их разыскивают правоохранители.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Тимура Хизриева Фото: соцсети Тимура Хизриева

Нападение на Тимура Хизриева произошло в ночь на 16 июля в Махачкале на улице Даниялова во дворе многоквартирного дома. Спортсмена атаковали со спины, когда тот закрывал багажник своего внедорожника. Неизвестные сделали около десяти выстрелов из травмата и скрылись. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Как сообщила пресс-секретарь ГУ МВД России по Дагестану Гаяна Гариева, причиной стрельбы стали долги спортсмена. Господин Хизриев взял у знакомого деньги на приобретение автомобиля, но часть суммы долго не возвращал. Боец также не хотел передавать автомобиль в счет долга.

«Сама ситуация, ее причины и сложившееся напряжение между нападавшим и пострадавшим были известны многим в окружении обоих. Эта осведомленность и не оставляла тайной завесы над личностями, устроившими стрельбу в масках»,— сообщила госпожа Гариева.

Тимур Хизриев — 29-летний российский боец смешанных единоборств (MMA). Родился 19 ноября 1995 года в Махачкале. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, в том числе в лигах PFL и Bellator. Известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA. За свою профессиональную карьеру провел 18 боев, не имеет ни одного поражения. 14 раз он победил по решению судей, трижды — нокаутом и один раз его соперник сдался. Победитель Grand-Prix Berkut (2019). 29 ноября 2024 года на турнире в Саудовской Аравии стал чемпионом PFL в полулегком весе и получил приз в размере $1 млн.

Пресс-секретарь полиции добавила, что спортсмен по договоренности должен был выплатить оставшуюся часть долга позже, но нападавший решил не ждать.

«Пострадавший с травматическими ранениями сам обратился в медучреждение. Он госпитализирован, но жизни угрозы нет, поскольку травматические ранения оказались не проникающими и жизненно важные органы не задеты»,— добавила представитель МВД по Дагестану.

Полиция установила личности обоих нападавших и ведет их розыск. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкции по статье предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Ранее пресс-служба прокуратуры Дагестана заявила, что дело расследуется по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия либо группой лиц). Санкция — лишение свободы на срок до семи лет.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в своих соцсетях сообщил, что одним из подозреваемых в нападении на спортсмена является 30-летний Марсель Алиев, проживающий в Махачкале.

«У Хизриева была сильно повреждена рука, она была прооперирована. Если говорить точнее, то повреждена кисть. Сейчас у него стабильное состояние. Угрозы жизни нет»,— сказал знакомый пострадавшего агентству ТАСС.

Тат Гаспарян