Львова-Белова рассказала о возвращении еще одного ребенка с Украины

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что с Украины в Россию при посредничестве Катара вернулся 13-летний мальчик по имени Богдан. В 2016 году бабушка уехала с ним на Украину, но не смогла вернуться в Россию. Ребенка передали матери и отцу.

«Большое спасибо Государству Катар за помощь — в том числе, в логистике, транспортных и других расходах. Также благодарим Международный Комитет Красного Креста, представителей профильных ведомств, правоохранительные органы»,— написала госпожа Львова-Белова в Telegram-канале.

Всего при содействии аппарата омбудсмена в Россию были возвращены 25 детей из 17 семей. На Украину и в третьи страны — 101 ребенок из 81 семьи.

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский говорил, что в списке 339 фамилий. 7 июля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в российский список вошли 18 детей. Из них 10 несовершеннолетних находятся на Украине, остальные — в странах Европы. Госпожа Львова-Белова говорила, что передать украинской стороне список планируется на следующем раунде переговоров. Он еще не согласован.

Полина Мотызлевская