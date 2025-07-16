КоАП потребовал дополнения

Власти не собираются штрафовать за передачу сим-карт близким родственникам. Об этом заявили в Госдуме, указав на недавно принятые поправки к закону о связи. Правда, в законопроекте, который сегодня активно обсуждается в СМИ, список исключений другой. Документ, помимо прочего, вводит конкретную административную ответственность за передачу номера до 50 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. для юрлиц. Сопоставимые санкции предусмотрены за передачу личного аккаунта в онлайн-сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В тексте указано, что штрафовать не будут за кратковременную передачу номера и за предоставление доступа к учетной записи с согласия владельца в законных целях. Какие ситуации потенциально могут стать правонарушениями, рассуждает IT-эксперт Сергей Вильянов: «Типовой сценарий, когда в каком-нибудь садоводческом товариществе ставят шлагбаум с сим-картой, кто-то эту симку покупает, за нее платит, потом дачу продает, а симка остается. В общем-то, это никого абсолютно не волнует, потому что эту симку никто не видел, просто на нее кидают деньги.

То есть все, что связано вообще с умным домом за пределами собственно домовладения чревато подобными ситуациями.

Количество симок, которые работают не там и не у тех, на кого они зарегистрированы, просто гигантское. Предусмотреть все сценарии в принципе невозможно. Сильно рискуют покупатели "серых" китайских автомобилей, потому что когда автомобиль покупается в Китае без данных по экспорту, создается мастер-аккаунт на китайский номер. И потом, когда он приезжает в РФ, либо этот мастер-номер в принципе остается у первоначального владельца-китайца, либо его каким-то хитрым способом передают. И тогда получается, что это начинает подпадать под этот законопроект. Я, честно говоря, до конца не понимаю, зачем это нужно.

Телефон собирает тотальную информацию о том, кто им пользуется: по геолокации, MAC-адресу, IMEI. Там много пунктов, которые позволяют идентифицировать реального пользователя очень точно.

Блокировки раздач сим-карт у метро, в общем-то, на мой взгляд, достаточно хорошо предупреждают то, за что борется данный законопроект. А хлопот он создает довольно много и операторам, и гражданам, и тем органам, которые, по идее, должны это контролировать. Контролеров не хватит».

Законопроект также устанавливает наказания для владельцев VPN-сервисов, которые не блокируют запрещенные ресурсы. Для физлиц максимальный штраф 50 тыс. руб., для юрлиц — 200 тыс. руб. Повторное нарушение может обойтись в 1 млн руб. Причем касается норма и тех, кто настраивает собственный сервер самостоятельно, поясняет руководитель практики интеллектуальной собственности юридической компании Comply Максим Али:

«Сам по себе VPN как технология не запрещен, но вы должны фильтровать трафик, как и операторы связи. То есть вы не должны допускать возможности использования VPN для обхода блокировок.

Когда вы создаете собственный VPN, вряд ли вы можете физически сделать так, чтобы он соответствовал тем требованиям, которые предъявляет к VPN-сервисам Роскомндазор. Если мы говорим про провайдеров, до этого момента они рисковали именно блокировкой своих сервисов, сейчас рисковать они будут еще и деньгами. И действительно, в том числе граждане будут платить штрафы. Конечно, скорее всего, человек не должен платить штраф, если он покупает какое-то стороннее решение, потому что его нельзя назвать владельцем этого сервиса.

При этом если кто-то создает кастомное решение самостоятельно, а такие варианты тоже есть, и многие этим пользуются, тогда уже есть риск, в том числе если он будет для личного пользования и для пользования своих близких этот VPN поднимать. Впервые, кажется, вводится ответственность за передачу аккаунтов, причем речь идет про любую неправомерную передачу. В теории, если даже пользовательское соглашение запрещает пользователю делиться с кем-то еще, то это тоже должно подпадать под административную ответственность.

Второй интересный момент связан с передачей абонентского номера. Да, есть расхождения между тем, как сформулированы допустимые случаи передачи абонентского номера в текущей регуляторике и КоАПе. Если законодательство нам сейчас разрешает передавать номера близким родственникам, то КоАП говорит именно про кратковременную передачу. Скорее всего, расхождение будет толковаться в пользу абонента, потому что все-таки административная ответственность установлена для незаконной передачи. Соответственно, если мы докажем, что она законная, тогда проблемы быть не должно».

Самые обсуждаемые новеллы в законопроекте связаны с запретом на поиск экстремистских материалов. По словам юристов, россиян впервые в практике предлагают наказывать не за распространение или хранение информации, а за доступ к ней.

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Илья Сизов