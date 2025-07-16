Против шеф-редактора издания-иноагента The Insider возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против шеф-редактора отдела новостей издания The Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией в России) Тимура Олевского. Его обвинили в участии в иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело возбудили по результатам проверки Преображенской межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что господин Олевский продолжал работать в издании, несмотря на его признание нежелательным в России. Он участвовал в создании трех видео с продвижением антироссийской позиции и дискредитацией властей России. При этом шеф-редактор уже привлекался к административной ответственности за работу в The Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией в России).

После публикации новости прокуратуры Тимур Олевский опубликовал свое фото в соцсетях с подписью: «Теперь эту фотографию можно на стенд розыска уголовников повесить».

Изданием владеет латвийское юрлицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге в 2015 году. В 2021 году российский Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов. Через год Генпрокуратура признала деятельность The Insider нежелательной в России.

Никита Черненко