670 кубометров пиломатериалов экспортировали из Удмуртии в Киргизию

670 куб. м пиломатериалов из древесины хвойных пород и 320 поддонов экспортировали из Удмуртии в Киргизию с начала года, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. В прошлом году эта продукция в Киргизию не поставлялась. 11 июля специалисты ведомства проверили отправку 85 куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Напомним, 2,5 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в Таджикистан с начала года, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.