Москалькова: переговоры о передаче Украиной пленных курян «идут тяжело»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о результатах переговоров с Украиной по возвращению жителей Курской области. Она подчеркнула, что разговор российской и украинской сторон продвигается тяжело. На территории Украины находятся еще 30 жителей региона, некоторые из них содержатся в СИЗО в качестве военнопленных. Об этом сообщили в ТАСС.

«Сегодня мы все делаем для того, чтобы наших курских мирных жителей, обычных деревенских людей, которые жили на приграничье Курска и их вывезли на Украину, вернуть в Россию. Разговор тяжелый между миссией, возглавляемой Владимиром Мединским, и миссией, возглавляемой Рустемом Умеровым»,— прокомментировала ситуацию омбудсмен.

24 июня Татьяна Москалькова сообщала, что в Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области, часть из которых была освобождена в Стамбуле.

Анна Швечикова