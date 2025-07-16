В Дагестане рост числа ИП составил 22% в 2025 году
В январе-мае 2025 года в Республике Дагестан зарегистрировано 9,3 тыс. новых индивидуальных предпринимателей, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года (7,4 тыс.). Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные УФНС России по Республике.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
За этот же период в регионе свою деятельность прекратил 831 предприниматель.
По возрастному цензу в Дагестане всего молодых предпринимателей младше 36 лет — более 4 тыс. человек. Географически наибольшая активность наблюдается в Махачкале (1924 ИП), Хасавюрте (480 ИП), Дербенте (441 ИП) и Левашинском районе (312 ИП).
Из-за роста числа ИП в первом квартале 2025 года на 15% выросли налоговые поступления от профессиональной деятельности — 157 млн руб. против запланированных 135,8 млн руб., в аналогичный период прошлого года прирост составил более 107%.
Из общего числа налоговых поступлений 92 млн руб. направлены в Фонд обязательного медицинского страхования, а 65 млн руб. — в региональный бюджет.
Наиболее популярными сферами деятельности среди самозанятых остаются бытовые и косметические услуги, частные перевозки, строительство и ремонт, торговля продукцией собственного производства и IT-сфера.