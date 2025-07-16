Ставропольская прокуратура добилась взыскания 700 тысяч рублей с экс-полицейской

Суд взыскал в доход государства около 700 тыс. руб. с бывшей сотрудницы полиции Ставропольского края и изменил основание ее увольнения на утрату доверия после того, как она не смогла объяснить происхождение денег на банковских счетах семьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Прокуратура края провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и выяснила, что на банковские счета экс-сотрудницы УВМ ГУ МВД России по Ставропольскому краю и её супруга поступили средства, которые превышали общий задекларированный доход семьи за последние три года.

Законность получения денег супруги подтвердить не смогли. В связи с этим прокуратура края обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств в доход государства.

Требования прокурора были удовлетворены. Кроме того, решением суда по иску надзорного ведомства в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного закона основание и формулировка увольнения женщины из органов внутренних дел изменены на увольнение в связи с утратой доверия.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры края.

Тат Гаспарян