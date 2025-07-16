Половина российских студентов учатся в вузах на платной основе

Минобрнауки сообщило, что 52% российских студентов (более 2,4 млн человек) учатся в вузах на платной основе. При этом 42,5% из них проходят обучение на юридических и экономических специальностях. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

В пресс-службе ведомства отметили, что в Москве с 2017 по 2024 год число поступивших в вузы увеличилось с 203 тыс. до 335 тыс. Рост произошел за счет платного приема, который повысился за указанный период на 99,6%.

2 апреля президент Владимир Путин поручил наделить Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, «предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство». В феврале президент отмечал необходимость «исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

В мае Госдума приняла закон, согласно которому правительство может контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. До этого руководство университетов решало этот вопрос самостоятельно.

Полина Мотызлевская